Mourinho: Wie bang is voor Liverpool mag thuisblijven

,,Maar dat wij niet de favoriet zijn lijkt me duidelijk”, aldus Mourinho. ,,Ik zou al heel blij zijn als we voor deze wedstrijd iedereen fit hebben. Helaas is dat niet zo. Desondanks is het voor ons een uitdaging om tegen de koploper aan te treden. Liverpool is het beste team uit de Premier League, dat lijkt me duidelijk.”