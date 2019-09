Mourinho wil weer aan de slag: Laat de vakantie nu maar stoppen

,,De vakantie mag stoppen", zei Mourinho op een event van de Spaanse voetballiga. ,,Ik kijk nu helemaal anders naar het voetbal, want ik heb de zomer voor het eerst als gewone voetbalsupporter beleefd. De transferperiode bekijk ik normaal iets pragmatischer. Laat de vakantie nu maar stoppen. Het is genoeg geweest", vertelde ‘The Special One’.



Waar de 56-jarige Mourinho zijn trainerscarrière wil reanimeren, blijft onduidelijk. ,,Geduld is een schone zaak. Als er een goed aanbod komt en het moment daar is, zal ik weer op de trainersbank plaatsnemen. Als bondscoach? Graag, maar dat bewaar ik liever voor het einde van mijn carrière. Het vuur en de passie tijdens zo'n eindronde van een EK of een WK wil ik wel eens meemaken. Maar het werk dat in aanloop naar zo'n groot toernooi moet gebeuren, doe ik niet zo graag. Je speelt twee jaar lang kleine wedstrijden. Ik coach graag elke dag en speel liefst speel liefst twee tot drie wedstrijden per week.”