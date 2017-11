Moyes wacht loodzware start bij West Ham United

Moyes werd vorige week dinsdag aangesteld als manager van West Ham United, waar hij de opvolger is van de ontslagen Slaven Bilic. De Kroaat behaalde slechts negen punten in de eerste elf competitieduels, waardoor het ambitieuze West Ham pas op de achttiende plaats terug te vinden is in de Premier League. Onder de degradatiestreep en dus staat de club onder hoogspanning. Aan Moyes de schone taak om de club weer omhoog te krijgen op de ranglijst, maar dat zal voorlopig niet meevallen. The Hammers hebben de komende weken enkele loodzware wedstrijden op het programma staan, nog voordat de echte drukte rond de kerst aanbreekt. Moyes debuteert zondagmiddag met een uitwedstrijd bij Watford, de huidige nummer negen in de Premier League. Daarna volgen duels met Leicester City (twaalfde) en zijn oude club Everton (vijftiende), maar vervolgens wachten confrontaties met de nog ongeslagen koploper Manchester City, regerend landskampioen Chelsea en stadgenoot Arsenal (eerst in de League Cup en vervolgens in de competitie).