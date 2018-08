Muric van basis NAC naar bank bij City

Muric debuteerde vorige week als huurling bij NAC onder de lat in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (3-0). ,,Afgelopen seizoen heeft hij in ons tweede elftal gespeeld, maar dat is geen echte competitie. Daarom hadden we hem in Nederland gestald, omdat we hem wilden zien spelen'', aldus Guardiola. ,,Maar we hebben drie keepers nodig, dus nadat Bravo geblesseerd was geraakt, hebben we hem weer teruggehaald.''



Muric zit in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers op de bank bij City. Hij moet in actie komen als er iets gebeurt met eerste keeper Ederson. Aanvoerder Vincent Kompany begint aan zijn 250ste wedstrijd in de Premier League.