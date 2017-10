Mustafi keert met spierscheuring terug naar Arsenal

Duitsland werkt ook tegen Azerbeidzjan aan doelsaldo

9:44 Duitsland heeft de kwalificatiereeks voor het WK 2018 op fraaie wijze afgesloten. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won in Kaiserslautern met 5-1 van Azerbeidzjan. Duitsland won alle tien de pouleduels in groep C en deed dat bovendien met indrukwekkende cijfers. Het doelsaldo na tien wedstrijden? 43 goals voor en slechts 4 tegen.