Na Atalanta loopt ook Inter averij op in titelstrijd

Voor Atalanta en Inter was er ook goed nieuws. Doordat nummer 5 AS Roma slechts een punt bemachtigde, verzekerden Atalanta en Inter zich dit weekend van een Champions League-ticket. Lazio kan maandagavond bij een stuntje tegen Juventus het vierde en laatste ticket opeisen. AS Roma bleef op de vijfde plek, die goed is voor deelname aan de Europa League.

Inter begon goed en kwam dankzij een rake kopbal van De Vrij op voorsprong (0-1). Op slag van rust kwam AS Roma op gelijke hoogte door een doelpunt van Leonardo Spinazzola. Henrikh Mkhitaryan bracht de thuisclub in de 57ste minuut op voorsprong. Inter leek ook daarna niet meer tot scoren te kunnen komen. In de 88e minuut benutte Romelu Lukaku alsnog een strafschop: 2-2. Bij AS Roma bleef Justin Kluivert op de bank.



Inter staat nog wel tweede, nu op 5 punten van Juventus. De koploper speelt maandag thuis tegen nummer 4 Lazio. Daarna zijn er nog vier competitieronden te gaan in de Serie A.