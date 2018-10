Na Bale haakt ook Ramsey af bij Wales

Boze Bailey weigert voor Jamaica te spelen

11:53 Leon Bailey weigert voor Jamaica uit te komen. De 21-jarige aanvaller was vanuit Duitsland naar het eiland in het Caribisch gebied gevlogen voor de interland tegen Bonaire, maar haakte op het laatste moment af omdat zijn stiefbroertje Kyle niet bij de selectie zat, iets wat de bond hem wel had beloofd.