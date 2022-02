Na de ‘wingback’ straks ook de ‘doelspeler’? ‘Keeper die allround is, dat doet iets met een tegenpartij’

Woede en verbazing om ‘gewoon’ opstellen Kurt Zouma, katten in beslag genomen

West Ham United-verdediger Kurt Zouma haalde zich de woede van veel mensen op zijn hals, toen in een video te zien was hoe hij met zijn kat omging. De verbazing was dan ook groot toen de Fransman gisteren ‘gewoon’ werd opgesteld voor de thuiswedstrijd tegen Watford (1-0), ondanks dat het voorval wordt onderzocht door de politie. Door de fans van de bezoekers werd Zouma bij elk balcontact uitgejoeld.

