'Na één verloren derby wist Rummenigge me te vinden'

Guardiola kan altijd bij Barça terugkeren

1 oktober Voor Pep Guardiola zal de deur bij FC Barcelona altijd wijd openstaan. Dat zei voorzitter Josep Maria Bartomeu in een interview met de The Times of London. ,,Ik las onlangs dat hij van plan is om ooit terug te keren en dat hij dan wellicht onze jeugdacademie La Masia onder zijn hoede wil nemen. Dat is goed nieuws voor onze club. Hij is altijd welkom bij ons. Dat weet hij ook.''