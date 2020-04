Na eredivisie ook einde seizoen voor Ligue 1

In navolging van de eredivisie is ook in Frankrijk besloten om de competitie niet af te maken. De Ligue 1 en Ligue 2 worden per direct stilgelegd. Dat is besloten door de Franse regering.

De Franse minister-president Édouard Philippe maakte vanmiddag bekend dat er, op z'n vroegst, begin september gevoetbald mag worden in Frankrijk. Daarmee maakte hij indirect een einde aan de Ligue 1, daarmee de eerste van de vijf ‘grote’ Europese competities die ten einde wordt gebracht. Franse media schrijven dat de bond snel bij elkaar komt om knopen door te hakken over de beslissingen in de competities, wat in de eredivisie al zo'n probleem opleverde.

Volledig scherm © AFP Ook in Frankrijk kan het zomaar een lastig parket worden om te beslissen hoe het seizoen eindigt. Paris Saint-Germain heeft met een wedstrijd minder gespeeld liefst twaalf punten meer dan achtervolger Olympique Marseille. De verschillen bovenin zijn groot, want het als derde geklasseerde Rennes heeft weer zes punten minder dan Marseille en Lille, vierde, kijkt tegen een achterstand van zeven punten aan op de ploeg van Kevin Strootman. Mocht de stand ‘bevroren’ worden, zoals in Nederland in de top van het klassement, dan grijpt Olympique Lyon - werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete - naast een Europees ticket.

RKC-scenario

Onderin staat Nimes met 27 punten op de plek die normaliter leidt tot een promotie/degradatieduel. Amiens en Toulouse, respectievelijk 23 en slechts 13 punten, staan op de degradatieplekken. Toulouse zal dus hopen op een RKC-scenario. In de Ligue 2 is het spannend aan kop, met FC Lorient dat koploper is met 54 punten en naaste belagers RC Lens (53), AJ Ajaccio (52), Troyes (51) en Clermont Foot (50).



Geen voortzetting meer van de Franse competitie dus, maar er is nog volop uitzicht op topvoetbal in het huidige seizoen. De Bundesliga is voornemens volgende maand weer te gaan voetballen, terwijl er in Engeland, Spanje en Italië ook nog altijd uitzicht is op voetbal.

Drie opties

Half mei wordt tijdens de algemene vergadering de afwikkeling van het seizoen in Frankrijk bepaald. Er liggen drie opties op tafel. In alledrie de opties degraderen Amiens (19de) en Toulouse (hekkensluiter). Nummer 18 Nimes speelt een promotie/degradatiewedstrijd, maar alleen indien er dan weer gevoetbald mag worden. Anders blijft Nimes in de Ligue 1. Tegen optie 2 (huidige stand aanhouden) is veel verzet van de clubs. Er zal gekozen worden tussen optie 1 (behaalde aantal punten delen door aantal gespeelde duels) en optie 3 (stand na helft competitie, 19 wedstrijden).

Champions League

Het verbod van de Franse minister-president Édouard Philippe betekent dat er wellicht een streep kan door het plan van de UEFA om de Champions League en Europa League in augustus af te ronden. PSG heeft zich al voor de kwartfinales geplaatst. Olympique Lyon won thuis van Juventus en moet nog aantreden in Turijn.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk is al verschoven naar zaterdag 29 augustus. Het is nog onduidelijk of de Tour de France dispensatie krijgt of dat er pas op dinsdag 1 september gefietst mag worden.