Na Quincy Promes brengt ook van mishandeling verdachte Antony Erik ten Hag in de problemen

Met video Scorende Frenkie de Jong wint met Barcelona in spektakel­stuk van Villarreal

FC Barcelona heeft aan een spectaculair duel met Villarreal drie punten overgehouden. De regerend kampioen boog in de tweede helft een 3-2 achterstand om in een 3-4 zege. Frenkie de Jong nam na een kwartier spelen het tweede Catalaanse doelpunt voor zijn rekening, maar zag zijn ploeg daarna nog ernstig in de problemen komen.