Na VVCS wil ook Duitse voetbalbond hulp voor families overleden gastarbeiders

De Duitse voetbalbond DFB roept de mondiale federatie FIFA op een fonds op te zetten dat financiële steun gaat bieden aan de families van overleden arbeidsmigranten in Qatar.

De nieuwe DFB-voorzitter Bernd Neuendorf wil dat de FIFA en Qatar hier geld voor vrijmaken. ,,We weten dat er doden zijn gevallen op de bouwplaatsen, maar we weten niet hoe het met de families van de overledenen gaat die afhankelijk zijn van zulke inkomsten”, zei Neuendorf in het ZDF-programma Aktuellen Sportstudio.

De Nederlandse spelersvakbond VVCS was vorig jaar de eerste organisatie die de FIFA opriep om een fonds op te zetten voor de families van de overleden arbeiders. De internationale vakbond FIFPRo diende eind vorig jaar in Qatar het plan in om zo’n fonds op te richten.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn duizenden gastarbeiders in Qatar overleden sinds dat land in 2010 het WK voetbal kreeg toegewezen. Ook op de bouwplaatsen die direct gerelateerd zijn aan het toernooi zijn doden gevallen. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch wijzen erop dat vaak geen autopsie wordt uitgevoerd om de doodsoorzaak te achterhalen. Daardoor krijgen families van de gastarbeiders geen financiële compensatie.

,,Het zou natuurlijk een fantastisch signaal zijn van Qatar, maar ook van de FIFA, als hier iets aan gedaan wordt”, aldus Neuendorf. Volgens hem is het in eerste instantie aan de FIFA om hier financiële middelen voor vrij te maken. ,,We steunen dat.”