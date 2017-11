Nainggolan in genade aangenomen bij de Rode Duivels

,,Ik stop, dit heeft geen zin meer'', zei Nainggolan eind augustus in de Belgische krant Het Nieuwsblad toen hij niet werd opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. Volgens Martinez was Nainggolan bij de vorige interlands niet gefocust en kwam de 29-voudig international te laat voor een bespreking. ,,Ik doe altijd mijn best, lig goed in de groep. Toch is er altijd iets'', mopperde Nainggolan destijds. ,, Zo ga ik niet verder, ik stop ermee. Ik ben 29 jaar en ik laat me niet meer van hier naar ginder sturen. Spijtig, maar het is zo. Alles op Roma dan maar.'' Later kwam Nainggolan via Twitter terug op zijn emotionele uitbarsting.