Nainggolan krijgt rijverbod en boete na rijden onder invloed

Nainggolan ging na de interland tegen Griekenland op 25 maart een nachtje feesten in club Exo van Sint-Niklaas. Daarna blies hij positief tijdens een alcoholcontrole. De middenvelder ontkende aanvankelijk te veel hebben gedronken. Later verklaarde de voetballer dat niet hij maar zijn vriend achter het stuur zat. "We stonden stil met een lekke band toen we moesten blazen. Ik was even achter het stuur gaan zitten", zei hij.



De rechter ging niet mee in het verhaal van Nainggolan. "Het is haast onmogelijk dat jullie van plaats zijn verwisseld toen de agenten niet keken", concludeerde hij.