Nainggolan moet rentree bij België uitstellen door scheur in lies

Nainggolan miste de vorige vier duels van België ook al, omdat hij toen niet was geselecteerd door bondscoach Roberto Martínez. Nainggolan was in 29 interlands voor de Rode Duivels goed voor zes treffers.

Hoe lang Nainggolan precies niet kan spelen, is nog onduidelijk. AS Roma speelt volgende week zaterdag in de Serie A de Romeinse stadsderby tegen Lazio. Vier dagen later wacht de kraker in de Champions League tegen Atlético Madrid. AS Roma gaat aan kop in poule C met acht punten na vier duels, boven Chelsea (zeven punten) en Atlético Madrid (vier punten).