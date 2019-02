Nainggolan schiet Icardi-loos Inter langs Sampdoria

Zeventig minuten lang mocht Inter aanspraken op de openingstreffer, maar wilde de bal er niet in. Het was uiteindelijk Danilo D’Ambosio die de ban brak voor de thuisploeg. Lang duurde de vreugde echter niet. Manolo Gabbiadini, die amper een minuut in het veld stond, knalde zijn ploeg naast de Italiaanse nummer 3. Maar nu was het aan Inter om razendsnel iets terug te doen. Vanuit een corner kwam de bal op het randje van het strafschopgebied terecht bij Radja Nainggolan, die uithaalde en doelman Emil Audero klopte.



Inter speelde opnieuw zonder grote ster en topschutter Mauro Icardi. De Argentijn weigerde donderdag in de Europa League te spelen tegen Rapid Wien omdat hij zijn aanvoerdersband moest overdragen aan doelman Samir Handanovic. Icardi heeft zich de woede van veel fanatieke fans op de hals gehaald omdat hij zijn contract niet wil verlengen. Hij lijkt op weg naar de uitgang en Juventus zou verregaande belangstelling hebben voor de spits die dit seizoen negen keer wist te scoren. Vanavond zat Icardi op de tribune, officieel vanwege een blessure. Een dag eerder werd zijn vrouw Wanda Nara door een man bekogeld met een steen terwijl ze in haar auto met haar kinderen voorbijreed.