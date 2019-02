Nantes beboet om vuurwerk voor Sala

PSG laat Neymar wederom in Brazilië revalide­ren

8:02 De Braziliaanse aanvaller Neymar gaat in eigen land werken aan het herstel van een voetblessure. De duurste voetballer ter wereld raakte op 23 januari geblesseerd in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Strasbourg (2-0). Neymar brak opnieuw een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet, net als een jaar geleden.