Napoli alleen aan kop in Serie A dankzij wereldgoals Mertens op Maradona-avond

Dries Mertens was de grote uitblinker in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels. De 34-jarige aanvaller uit Leuven maakte de 2-0 en de 3-0 met zeer fraaie goals. Na tien minuten scoorde hij na een fraaie solo en in de 29ste minuut schoot hij verwoestend raak.



Na een halfuur stond het daardoor al 3-0, want voor de mooie goals van Mertens had de Poolse middenvelder Piotr Zielinski de score al geopend voor Napoli in de zevende minuut. Met een mooie uithaal maakte de Spaanse linkspoot Fabián Ruiz, die zijn landgenoot Pepe Reina kansloos liet, in de 85ste minuut nog de 4-0.



Napoli staat vier punten voor op titelverdediger Inter, dat zaterdagavond met 0-2 won bij Venezia. Atalanta staat met 28 punten, zeven minder dan Napoli, op de vierde plaats.