Napoli boekt belangrijke zege in strijd om CL-ticket en drukt Juventus verder in de problemen

Samenvatting Manchester City kampioen na nederlaag van B-keus Manchester United tegen Leicester City

21:45 Manchester City is voor de zevende keer kampioen van Engeland geworden. De derde titel in vier seizoenen is binnen voor Pep Guardiola, nadat achtervolger Manchester United vanavond met een B-keus op Old Trafford verloor van nummer drie Leicester City: 1-2. De Turkse verdediger Çağlar Söyüncü maakte na 66 minuten de winnende goal voor Leicester, dat goede zaken deed in de strijd om de Champions League-tickets.