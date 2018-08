Napoli-eigenaar koopt noodlijdend Bari

Bari speelde in 2011 voor het laatst in de Serie A. De ploeg eindigde het vorige seizoen als zevende in de Serie B maar moet wegens financiële problemen het nieuwe voetbaljaar op het vierde niveau beginnen. ,,Bari heeft een mooie geschiedenis en moet zo snel mogelijk weer naar de Serie A", stelde De Laurentiis die in 2004 Napoli overnam toen de club naar de Serie C was gedegradeerd.