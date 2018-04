Napoli klopt Juve met late goal, titelstrijd weer bloedstollend spannend

Italiaanse titelstrijdNapoli heeft de titelstrijd in Italië weer helemaal open gegooid. In een onderling duel in Turijn wonnen de Napolitanen van Juventus met een goal in de laatste minuut. Kalidou Koulibaly was de grote man aan de kant van Napoli: 0-1.

Vooraf was het verschil tussen Juventus en Napoli vier punten. Het was dan ook een kwestie van aanhaken of afhaken voor het Napoli van Dries Mertens. Na vanavond zijn er namelijk nog maar vier duels te gaan in de Italiaanse Serie A. Een gat van zeven punten zou daarmee desastreus zijn voor de Napolitanen, die dit seizoen eindelijk de hegemonie van de Oude Dame willen doorbreken. Het zou voor Napoli de eerste landstitel sinds 1990 betekenen.

Juventus en Napoli begonnen fysiek aan de clash in Turijn en binnen een half uur werden er al vier gele kaarten uitgedeeld door arbiter Gianluca Rocchi. Het was lange tijd het enige wat Rocchi in zijn boekje hoefde op te schrijven, want kansen waren er nauwelijks. Juventus waagde zelfs geen enkel schot op doel.

Grote man

Napoli daarentegen wilde ten koste van alles met drie punten terug naar Napels. Nagenoeg alle cijfers waren dan ook in het voordeel van Napoli. Toch leek geen van beide ploegen tot scoren te gaan komen. Tot de allerlaatste minuut. Kalidou Koulibaly is met 1.95 meter sowieso al een grote man bij Napoli, maar na vandaag is hij ook dé grote man bij die ploeg. De boomlange verdediger kopte een hoekschop in de 'dying seconds' achter Gianluigi Buffon: 0-1.

Mertens kon in eerste instantie het verschil niet maken aan de kant van Napoli. Hij werd na een uur gewisseld voor voormalig Ajacied Arek Milik.