Napoli moeizaam naar zesde overwinning op rij

Middenvelder Pasquale Schiattarella bracht SPAL in de dertiende minuut op voorsprong. Napoli sloeg al één minuut later via Lorenzo Insigne terug en leek door een treffer van José Callejón in de 72e minuut de wedstrijd binnen te hebben: 1-2. Dit keer was het de thuisploeg die na een achterstand snel wat terugdeed. Federico Viviani bracht in de 78e minuut de gelijkmaker op zijn naam.

Dankzij een treffer van verdediger Faouzi Ghoulam in de 83e minuut staat Napoli ook na zes speelronden nog op een score van 100 procent. De Belg Dries Mertens werd een kwartier voor tijd gewisseld.