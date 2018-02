Napoli moet weer in achtervolging op winnend Juventus

Fiorentina leek in de eerste helft een goede kans te krijgen om op voorsprong te komen, maar een toegekende strafschop werd na drie minuten discussie toch nog teruggedraaid op advies van de videoscheidsrechter (VAR), die al wekenlang veelbesproken is in Italië. In de tweede helft opende Juventus de score. Federico Bernardeschi krulde in de 56ste minuut met zijn linkerbeen een vrije trap in de verre hoek. De talentvolle spelmaker werd afgelopen zomer nog voor 40 miljoen euro overgenomen van Fiorentina. Gonzalo Higuaín maakte er in de 86ste minuut nog 0-2 van met zijn veertiende treffer van het seizoen.