Napoli neemt Milik niet op in selectie tot winterstop na weigeren transfer

Arek Milik komt niet meer in de plannen voor bij Napoli. De op ramkoers geraakte ex-Ajacied is door de Italiaanse club buiten de selectie gelaten voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A én de Europa League. Daardoor komt de Pool in ieder geval tot januari niet meer in actie.

Milik, die in 2017 voor 32 miljoen van Ajax naar Napoli verkaste, zette de laatste weken kwaad bloed bij het bestuur van Napoli. Onder meer Valencia, AS Roma en Fiorentina wilden een miljoenenbedrag neertellen voor de spits, maar Milik besloot in Napels te blijven. Napoli reageerde furieus en besloot hem tot de winterstop individueel te laten trainen. De club zette dat streven kracht bij door hem niet in de spelersselecties voor de komende maanden op te nemen.

Milik beschikt over een contract tot de zomer van 2021. Napoli wilde dolgraag zijn contract verlengen, maar dat zag de voormalig Ajacied niet zitten. ,,We hadden vorig seizoen gemeld dat hij zijn contract moest verlengen. Hij weigerde, dus hij weet hoe wij erover denken. Als hij geen transfer maakt, komt hij in een lastige situatie terecht’’, sprak coach Gennaro Gatusso eerder.

Milik was afgelopen seizoen nog goed voor elf treffers in 26 Serie A-duels. In de huidige jaargang kwam hij nog niet in actie.