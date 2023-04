Napoli snakt naar rentree Victor Osimhen voor CL-treffen met AC Milan: ‘Zonder hem wordt het moeilijk’

Gakpo blijft geloven in Europees voetbal met Liverpool: 'Stap in de goede richting’

Na een vlotte achterstand wist Liverpool het duel tegen Arsenal nog om te buigen in gelijkspel. Cody Gakpo is tevreden over de prestatie van zijn team tegen de huidige koploper van de Premier League. Ook blijft de Oranje-international geloven in Europees voetbal met Liverpool: “Zonder geloof kom je nergens.”