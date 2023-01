Napoli stap dichter bij Scudetto dankzij Osimhen en Simeone, afgang voor Milan en Juventus

Met samenvattingenNapoli heeft weer een flinke stap gezet richting de derde landstitel na die van 1987 en 1990. In het Stadio Diego Armando Maradona won de koploper van de Serie A met 2-1 van AS Roma.

Napoli staat na twintig speelrondes al 13 punten voor op nummer twee Inter, dat zaterdag met 1-2 won bij Cremonese. Lazio, Atalanta en AC Milan staan nu op 38 punten, al vijftien punten onder Napoli. AS Roma blijft met 37 punten op de zesde plaats staan.



De ploeg van coach Luciano Spalletti kwam vanavond in de zeventiende minuut op voorsprong. Serie A-topscorer Victor Osimhen maakte zijn veertiende goal van het seizoen. De Nigeriaanse spits schoot na een beheerste controle op een voorzet van de Georgische linksbuiten Khvicha Kvaratskhelia prachtig binnen.

Een kwartier voor tijd maakte Stephan El Shaarawy de 1-1 namens AS Roma, maar toch pakte Napoli de drie punten nog. De Argentijnse spits Giovanni Simeone (zoon van Diego Simeone) schoot met links de 2-1 binnen in de 86ste minuut, waardoor Napoli nu zeventien van de twintig competitieduels heeft gewonnen.

Pijnlijke nederlaag voor AC Milan

AC Milan is bezig aan een dramatische reeks in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli verloor op eigen veld met maar liefst 5-2 van het laaggeklasseerde Sassuolo.

Titelverdediger Milan pakte in de laatste vier duels slechts twee punten en heeft inmiddels 12 punten achterstand op koploper Napoli, dat vanavond nog AS Roma ontvangt.

Sassuolo, dat sinds 24 oktober niet meer had gewonnen, leidde bij de rust al met 3-1. Nadat eerst een doelpunt van Milan-spits Olivier Giroud was afgekeurd wegens buitenspel, bezorgden Grégoire Defrel en Davide Frattesi de bezoekers een 2-0-voorsprong. Giroud scoorde alsnog (1-2), maar na een halfuur maakte international Domenico Berardi er 3-1 van.



Uit een strafschop zorgde Armand Lauriente kort na rust voor de 4-1. De VAR keurde nog een doelpunt van Milan (Ante Rebic) af wegens buitenspel. In de slotfase werd het eerst 5-1 door een doelpunt van Matheus Henrique. De Belg Divock Origi bepaalde de eindstand met een prachtig afstandsschot op 2-5. Scheidsrechter Antonio Giua deelde maar liefst twaalf gele kaarten uit.

De cijfers van de Serie A

Juventus thuis onderuit tegen Monza

Juventus is tegen de vierde competitienederlaag aangelopen en verder weggezakt in de Serie A. De geplaagde topclub uit Turijn verloor in eigen huis met 0-2 van AC Monza. De ploeg van coach Massimiliano Allegri staat na de 15 punten aftrek vanwege gesjoemel met transferwaardes van spelers nu dertiende met 23 punten.

Monza, de club van voormalig AC Milan-eigenaar en oud-premier Silvio Berlusconi, maakte de doelpunten al in de eerste helft in Turijn. Patrick Ciurria opende de score. Dany Mota maakte er 0-2 van.



Bij Juventus keerden Paul Pogba en Dusan Vlahovic terug in de selectie. Vlahovic viel in de tweede helft in. Pogba, die sinds zijn terugkeer in Turijn in juli nog niet in actie was gekomen door een knieoperatie, bleef de hele wedstrijd nog op de bank. Juventus speelt donderdagavond in de kwartfinales van de Coppa Italia opnieuw thuis, dan tegen Lazio.

Bekijk hier de samenvatting van Juventus - Monza:

Gelijkspel Lazio

Lazio heeft de kans laten liggen om de tweede plaats in de Serie A te pakken. De ploeg van coach Maurizio Sarri kwam in het eigen Stadio Olimpico niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Fiorentina.



Lazio staat na het gelijkspel op de derde plaats met 38 punten, twee punten minder dan nummer twee Internazionale. Lazio, dat dinsdag nog AC Milan met 4-0 had verslagen, kwam tegen Fiorentina al in de achtste minuut op voorsprong via verdediger Nicolo Casale. Nicolás González tekende vlak na rust voor de 1-1.

