Napoli verspeelt bij Milan punten in titelrace

De nummer twee uit de Serie A verspeelde daarmee twee punten in de strijd om de titel in de Italiaanse competitie. Napoli heeft 78 punten, drie minder dan Juventus dat later op zondag nog tegen Sampdoria speelt.



Napoli, met Dries Mertens en Lorenzo Insigne in de ploeg, had een overwinning nodig om in het spoor van de titelrivaal uit Turijn te blijven. De ploeg uit Napels speelde echter voor de derde keer op rij gelijk in een uitwedstrijd en zag zo Juventus in de afgelopen weken uitlopen.



In de Serie A volgen na zondag nog zes speelronden.