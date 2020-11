Nathan Aké: ‘Ik zie mezelf elke dag beter worden’

Aké pleit er dan ook voor dat Josep Guardialo actief blijft aan de (licht)blauwe kant van Manchester. Aan de Spanjaard wordt naar verluidt getrokken, onder anderen door presidentskandidaat Victor Font van FC Barcelona. Guardiola zelf lijkt geen trek lijkt te hebben in een verhuizing naar Camp Nou en dat stelt Aké gerust. ,,Hij heeft hier echt geweldig werk geleverd. Guardiola is ook één van de redenen dat ik hier naartoe gekomen ben. Ik heb al gezien hoe hij werkt en hoe hij spelers beter maakt. Hij heeft me al handvatten gegeven om mijn spel te verbeteren en daar is hij op het veld ook echt mee bezig. Ik voel echt dat ik veel bijleer. Natuurlijk is het aan hem om zijn eigen toekomst uit te tekenen, maar wat mij betreft blijft hij hier nog heel lang.”