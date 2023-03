Nederland op de rand van historie: twee vaste Champions League-tickets bijna een feit

Behaalde punten

AZ zorgde dinsdagavond voor een vliegende start van de Europese week, door in de achtste finales van de Conference League verrassend te winnen van Lazio (1-2). Dankzij die zege mocht Nederland 0,400 punt aan het totaal toevoegen. Feyenoord knokte zich in de slotfase tegen Shakhtar Donetsk naar een gelijkspel (1-1), wat ook nog eens 0,200 punt opleverde. Dat bracht het weektotaal op 0,600, omdat PSV en Ajax en in een eerder stadium FC Twente het Europese toneel moesten verlaten.

De resultaten van de overgebleven troeven van Nederland, Feyenoord en AZ, bieden hoop voor de returns. Beide ploegen hebben zicht op het bereiken van de kwartfinale. Dat zou in het geval van Europa League-deelnemer Feyenoord nog een bonuspunt opleveren, wat uiteraard zoals altijd moet worden gedeeld door vijf. Voor de Rotterdammers staat komende week daardoor nog een extraatje van 0,200 punt op het spel. Als AZ de kwartfinale van de Conference League bereikt, levert dat geen bonuspunten op.

Punten Portugal

Ook voor de Portugezen begon de week uitmuntend. Benfica walste over Club Brugge heen (5-1) en bereikte de kwartfinale van de Champions League. Die zege werd beloond met 0,333 punt, terwijl de plek in de kwartfinale nog voor 0,167 punt zorgde. Daar bleef het niet bij voor de huidige nummer zeven van de coëfficiëntenranglijst, want Sporting Portugal hield de Engelse koploper Arsenal donderdagavond knap op een 2-2 gelijkspel. Dankzij die remise mocht Portugal nog 0,167 punt toevoegen. Het weektotaal van Portugal bedraagt 0,667, nipt meer dan de Nederlandse opbrengst.

Huidige stand

Het kan desondanks haast niet meer mis voor Nederland. Als de Portugese deelnemers FC Porto (speelt tegen Inter in CL) en Sporting Portugal sneuvelen, dan hoeft Nederland niet meer over de schouder te kijken. Zelfs als Benfica de Champions League zou winnen, komt Portugal niet meer in aanmerking voor de zesde plaats. Nederland staat daardoor op de rand van historie. Volgende week kan Nederland zich definitief verzekeren van twee tickets voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2024/25. Daarvoor is het op dit moment dus nog wel afhankelijk van de Portugese resultaten.

Nederland zou naast twee tickets voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2024/25 nog extra worden beloond met de zesde plaats. Op die plek mag een land namelijk zes teams afvaardigen. Nederland krijgt ook een ticket voor de voorronde van de Champions League, een vaste plek in de Europa League en twee voorronde-tickets voor de Conference League.

Bekijk hieronder een uitleg over de coëfficiëntenranglijst:

Deze week kroop Portugal weliswaar iets dichterbij, maar het gat blijft comfortabel. Nederland heeft nu 57,900 punten, 2,518 meer dan de naaste achtervolger. Hoewel Frankrijk na de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League alleen nog OGC Nice als deelnemer heeft, lijkt het veroveren van de vijfde plaats onwaarschijnlijk voor Nederland. Frankrijk heeft momenteel namelijk liefst 2,764 punten meer.

5. Frankrijk - 60,664 punten

6. Nederland - 57,900 punten

7. Portugal - 55,382 punten

Programma Europa League

Programma Conference League

