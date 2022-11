Nederlanders bij Atalanta raken aansluiting met koploper Napoli kwijt na thuisnederlaag in topper

Het ongeslagen Napoli heeft 35 punten. AC Milan komt, als het later vanavond thuis wint van Spezia, op 39 punten komen. AS Roma (25 uit 12), Lazio (24 uit 12) en Inter (24 uit 12) staan ook in de top van de ranglijst. Morgen is de Derby della Capitale tussen AS Roma en Lazio.

Atalanta begon goed aan de topper tegen Napoli. In de negentiende minuut kreeg de thuisploeg een penalty en Ademola Lookman scoorde vanaf elf meter: 1-0. Maar na 35 minuten hadden de bezoekers de situatie volledig omgebogen. Topscorer Victor Osimhen zorgde in de 23ste minuut voor de gelijkmaker en niet veel later trof ook Elif Elmas doel: 1-2.



De Roon, net terug van een blessure, viel in de 81ste minuut nog in voor Koopmeiners, maar ook met de tweede Oranje-international in actie wist Atalanta de gelijkmaker niet meer te forceren. Zo ging Napoli met de drie punten naar huis vanuit Bergamo.