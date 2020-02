Nederlands drietal Arsenal verliest finale League Cup in extremis

Leah Williamson had Arsenal vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte gebracht, nadat Chelsea al vroeg in de wedstrijd op 1-0 was gekomen via Beth England. Het duel leek af te stevenen op verlenging, maar Engeland besliste met een intikker nog voor het eindsignaal de wedstrijd. Miedema miste vlak daarvoor nog een kopkans na een hoekschop.



Voor de voetbalsters van Arsenal was het de derde keer op rij dat ze in de finale stonden. In 2018 versloegen ze Manchester City door een doelpunt van Miedema. Vorig jaar verloren ze van City via strafschoppen. Arsenal won de cup al vijf keer. Voor Chelsea is het de eerste zege.