Nederlands getint Bologna draagt zege op aan zieke Mihajlović

De twee voormalig Ajacieden verschenen in het eerste duel dit seizoen ook al aan de aftrap. Toen moesten ze genoegen nemen met een puntje op bezoek bij Hellas Verona (1-1). Vanavond werkte Bologna de eerste thuiswedstrijd af, die in het teken stond van coach Siniša Mihajlović.



De Serviër lijdt aan acute leukemie en wordt behandeld met chemotherapie. Desalniettemin zat hij ook dit duel gewoon op de bank. Het onthaal in het eigen Renato Dall’Ara was bijzonder warm voor Mihajlović. De coach werd ontvangen met een staande ovatie en een minutenlang applaus.



Het duel met SPAL verliep desondanks moeizaam. Bologna was de betere ploeg, maar kwam lange tijd niet tot scoren. In de blessuretijd maakte Roberto Soriano, de broer van VVV-spits Elia Soriano, alsnog de bevrijdende treffer. Alsof het zou had moeten zijn. De Italiaans international droeg met zijn teamgenoten de overwinning op aan de zieke Mihajlović.