Nederlands getint Mechelen wint Belgische beker

Buiten levensgevaar Iker Casillas na hartaanval naar ziekenhuis vervoerd

16:38 De Spaanse doelman Iker Casillas (37) is met een hartaanval naar een ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de Madrileense sportkrant Marca. Casillas, die met Spanje in 2010 wereldkampioen werd, keept bij de Portugese kampioen Porto. Het schijnt naar omstandigheden redelijk goed met hem te gaan. Casillas is inmiddels buiten levensgevaar.