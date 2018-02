Nederlandse keeper veilt na bizarre tegengoal bidon voor goede doel

VideoDe Nederlandse doelman Mark Flekken van MSV Duisburg heeft iets bedacht om zijn blunder uit te venten. Hij gaat de inmiddels wereldberoemde bidon waaruit hij rustig stond te drinken bij een tegendoelpunt veilen. De opbrengst komt ten goede aan een stichting die gelieerd is aan de club en kansarme jongeren in de Duisburgse regio helpt.

,,De drinkfles en ik hebben een beetje voetbalgeschiedenis geschreven en nu maken we het verhaal nog mooier'', meldt hij op de website van de club. Het voorlopig hoogste bod staat op ruim 500 euro.

Flekken beging een kolderieke blunder in de Duitse competitiewedstrijd tegen FC Ingolstadt 04. De 24-jarige Limburger stond met zijn rug naar het veld rustig uit zijn bidon te drinken tijdens een aanval van Ingolstadt. Flekken had niet door dat Stefan Kutschke na een lange bal van achteruit ineens voor zijn doel verscheen, waardoor het voor de spits simpel was om de gelijkmaker binnen te tikken.

Vlak daarvoor had Duisburg aan de andere kant van het veld gescoord. De 2-0 werd echter afgekeurd, maar dat was Flekken ontgaan. ,,Iedereen juichte en de muziek die altijd wordt gedraaid bij een doelpunt klonk ook door het stadion'', zei Flekken. ,,Ik heb me daarom omgedraaid om wat te drinken uit mijn bidon. Ineens lag de bal in mijn doel.''

Flekken, geboren in Kerkrade en in de jeugd uitkomend voor Roda JC, had enkele minuten eerder een strafschop van diezelfde Kutschke gestopt.

Mark Flekken, de Nederlandse keeper van MSV Duisburg.