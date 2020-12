Neef Ajax-doelman op staande voet ontslagen na lockdownfeest, Ondoa ontkent

KV Oostende heeft doelman Fabrice Ondoa op staande voet ontslagen. De Kameroener, een neef van Ajax-doelman André Onana, werd afgelopen weekend betrapt tijdens een lockdownfeest in zijn appartement in het centrum van de stad.

Nadat bekend werd dat de doelman van de Belgische club in zijn flat een lockdownfeest organiseerde - en er logischerwijs ook bij aanwezig was - heeft het clubbestuur besloten om Ondao zonder pardon te ontslaan. Op het feest waren een tiental andere personen aanwezig. De verbaal belaagde politie deelde bovendien elf bekeuringen uit.

Bij KVO keuren ze het gedrag van de keeper, die dit seizoen in de B-selectie zat, volledig af. ,,Dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag kunnen we niet tolereren”, is clubpresident Gauthier Ganaye duidelijk. ,,We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele covidbesmetting hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op. De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO staat als club boven het individu. Gezien de ernst van de feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure Fabrice Ondoa in gang te zetten.”

Ondoa ontkent dat hij een coronafeestje heeft gehouden, zo schrijft hij op Instagram. ,,Het bestuur heeft niet eens de moeite genomen om me uit te nodigen voor een gesprek en me de feiten die me ten laste zijn gelegd uit te laten leggen”, aldus Ondoa. ,,Ik heb het nieuws van mijn ontslag per mail en vrijwel op dezelfde tijd als de pers te horen gekregen.”

Ondoa had nog een contract tot 2022. De doelman, die op kerstavond 25 jaar wordt, speelt sinds de zomer van 2018 bij de club aan de Belgische kust. Hij speelde 22 wedstrijden voor Oostende, maar echt doorbreken kon hij nooit. Hij werd in 2017 kampioen van Afrika met Kameroen. Voor zijn komst naar KVO stond de doelman onder contract bij Barcelona, net als Ajax-keeper Andre Onana. Beide neven zijn elkaars concurrent bij de nationale ploeg van Kameroen.

Volledig scherm André Onana. © AFP

De feiten spreken niet in zijn voordeel. De politie van Oostende greep in de nacht van zaterdag op zondag in nadat er melding was gemaakt van een illegaal feest in het appartementencomplex waar de doelman woont. Tegen elf aanwezigen werd proces-verbaal opgemaakt. Het was reden voor de club om de Kameroense international te ontslaan.

De 24-jarige Ondoa, die dit jaar geen basisplaats had bij Oostende, houdt zijn onschuld vol. “Als ze me hadden uitgenodigd had ik kunnen uitleggen dat ik mezelf niets kan verwijten.”