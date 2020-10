‘Negatieve’ Cristiano Ronaldo terug in Juve-selectie, De Ligt moet wachten op rentree

De 35-jarige Ronaldo testte op 13 oktober positief bij de nationale ploeg van Portugal. Ronaldo miste niet alleen het duel in de Nations League met Zweden, maar daarna ook vier wedstrijden van Juventus. Zonder de superster begon de ploeg van trainer Andrea Pirlo de Champions League met een overwinning in Oekraïne op Dinamo Kiev (0-2). Deze week moest de ‘Oude Dame’ in eigen stadion echter met 2-0 buigen voor FC Barcelona. Ronaldo ontbrak ook in dat duel, omdat hij wederom positief had getest.