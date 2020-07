Negen arrestaties bij 'verboden' kampioensfeest Liverpool: ‘Teleurstellend’

Buiten de gesloten hekken van het stadion vierden ze daar dat hun club voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland is geworden. ,,Hoewel het aantal mensen dat bijeen kwam nog aanzienlijk hoger had kunnen zijn, is het toch teleurstellend dat deze mensen niet luisterden naar de verzoeken van ons, van de club en van de gemeente", zei Natalie Perischine namens Merseyside Police. Het feest buiten de poorten van Anfield werd gedoogd. De politie pakte wel negen fans op vanwege mishandeling, openbare dronkenschap en rijden onder invloed.