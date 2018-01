Negen man Chelsea pas na strafschoppen langs Norwich

Lang stond Chelsea niet met minder man op het veld. Pedro kreeg pas in de 117de minuut de rode kaart. Alvaro Morata moest in blessuretijd van de tweede verlenging het veld verlaten. Beide spelers kregen eerst een tweede gele prent. Pedro ging twee keer 'op de bon' wegens een schwalbe, althans in de ogen van scheidsrechter Graham Scott.

In de reguliere tijd kwam Chelsea dankzij Michy Batshuayi op voorsprong, maar Norwich dwong in blessuretijd nog een verlenging af. Jamal Lewis was de doelpuntenmaker. In extra tijd werd niet gescoord. Norwich begon de penaltyreeks slecht. Nélson Oliveira miste de eerste strafschop. Omdat iedereen daarna wel doel trof was de vijfde pingel van Chelsea beslissend. Die kwam van de voet van Eden Hazard.