Neuer maakt na negen maanden rentree onder de lat

In en tegen Oostenrijk maakt Neuer zijn echte rentree, precies 599 dagen na zijn laatste interland in oktober 2016. ,,Op basis hiervan beslissen we of hij meegaat naar het WK'', zei keeperstrainer Andreas Köpke eerder in de week al. Als Neuer aantoont fit genoeg te zijn, is hij op het WK in principe direct weer de nummer 1 onder de lat bij de wereldkampioen. Aanvaller Nils Petersen (SC Freiburg) debuteert bij de Duitsers.