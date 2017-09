Neymar en Cavani reageren voor het eerst op 'Le Clash'

Knuffels, schouderklopjes en high fives; op het veld was er gisteravond weinig te merken van de vete. Neymar en Cavani beleefden zichtbaar plezier aan het kleineren van Bayern München, dat met een zak vol problemen uit Parijs vertrok. Na afloop reageerde zowel Cavani als Neymar voor het eerst op de vermeende ruzie. ,,We zijn allemaal verschillend en zien de dingen anders'', zei Cavani tegen het Italiaanse Mediaset. ,,Maar als we op het veld staan moeten we samenwerken als een familie met een gemeenschappelijk doel. En dat is prijzen winnen met deze club.''



Neymar deed de geruchten af als onzin. ,,Ze (de media, red.) verzinnen een hoop verhalen, ze praten te veel'', verzuchtte de Braziliaan in de catacomben van het Parc des Princes. ,,Ze zeggen dingen die ze niet kunnen weten, proberen in onze kleedkamer te komen. Maar goed, het maakt me niet uit.''