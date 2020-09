Neymar heeft met 34 miljoen hoogste belastingschuld Spanje

Samenvatting Suárez kent droomde­buut bij Atlético: twee goals en een assist

27 september Atlético Madrid heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. Granada, dat al twee duels had gespeeld én gewonnen in La Liga, werd in het Estadio Wanda Metropolitano met 6-1 verslagen. Luis Suárez, die deze week de veelbesproken overstap maakte van FC Barcelona naar Atlético, kende een prachtig debuut met twee doelpunten en een assist.