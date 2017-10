Neymar klaagt over 'onmenselijke' omstandigheden in Bolivia

Het Estadio Hernando Siles in La Paz, het nationale stadion van Bolivia, ligt namelijk op 3.637 meter boven zeeniveau. Rustig ademhalen is daardoor zeker geen vanzelfsprekendheid voor mensen die deze omstandigheden niet gewend zijn, zeker niet tijdens het sporten. Na afloop van de wedstrijd tegen Bolivia, die eindigde in een 0-0 gelijkspel, gingen de spelers in de kleedkamer snel aan de zuurstofmaskers. Het leverde bovenstaand beeld op. Het tekort aan zuurstof was niet de enige klacht van Neymar, die een ongelukkige wedstrijd speelde en nauwelijks zijn kwaliteiten kon tonen. Na afloop plaatste hij een foto op Instagram met dit bijschrift: ,,Onmenselijk om te voetballen in zulke omstandigheden: het veld, de hoogte, de bal; alles was slecht. Maar we zijn blij met de prestaties van het team, zeker onder deze omstandigheden!"