Neymar over zijn keuze voor Saoedi-Arabië: ‘Iedereen verklaarde Cristiano Ronaldo voor gek’

Opgestapte Roberto Mancini geeft opening van zaken: ‘Bond en ik niet meer op zelfde golflengte’

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini miste vertrouwen vanuit de top van de voetbalbond en heeft om die reden plotseling ontslag genomen. Volgens de 58-jarige trainer nam de bond enkele maatregelen, waaronder veranderingen in zijn technische staf, waar Mancini niet van gediend was. In een interview met enkele Italiaanse kranten spreekt hij de geruchten tegen dat een nieuwe lucratieve klus als bondscoach van Saoedi-Arabië de reden is voor zijn vertrek.