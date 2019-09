Neymar scoort bij rentree voor Brazilië, eerste interlandgoal PSV’er Gutiérrez

Luis Muriel werd de eerste Colombiaanse voetballer die erin slaagde twee keer te scoren in een duel met Brazilië. Daarmee maakte hij nog voor rust een achterstand ongedaan. Real Madrid-middenvelder Casemiro had de Brazilianen in de 20ste minuut op voorsprong gezet met een kopbal uit een corner van Neymar. Muriel maakte zes minuten later gelijk en bracht de Colombianen op voorsprong door 11 minuten voor de pauze na een knappe aanval hard binnen te schieten.



De voorsprong hield geen stand. Neymar bracht in de 58ste minuut de 2-2 op het scorebord op aangeven van Philippe Coutinho. De aanvaller van Paris Saint-Germain claimde nog een strafschop na een overtreding van oud-Ajacied Davison Sánchez. De scheidsrechter wilde er niet van weten.



Mexico won in New York met 3-0 van de Verenigde Staten, dat er niet in slaagde revanche te nemen voor de nederlaag afgelopen zomer in de finale van de strijd om de Gold Cup. Bij Mexico was invaller Érick Gutiérrez een van de doelpuntenmakers. De middenvelder van PSV maakte in de 78ste minuut de 2-0 nadat Javier 'Chicharito' Hernández zijn land voor de pauze op voorsprong had gezet. Uriel Antuna maakte de derde Mexicaanse treffer.