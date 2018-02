'Neymar twee maanden uitgeschakeld na operatie aan voet'

Volgens het Braziliaanse Globoesporte, zou Neymar pas in mei weer in actie kunnen komen, vlak voor het WK in Rusland. Bij een tegenslag zou Neymar dus zelfs het WK kunnen missen.



Neymar, afgelopen zomer voor 222 miljoen euro overgekomen van FC Barcelona, is dit seizoen enorm belangrijk voor PSG. Hij scoorde liefst 19 keer in 20 duels.



PSG moet volgende week dinsdag in Parijs een 3-1 nederlaag wegpoetsen tegen Real Madrid. De Parijse club neemt het morgen in de kwartfinale van de Coupe De France wederom op tegen Olympique Marseille.