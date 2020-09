Neymar verlost van coronavirus en traint weer bij PSG

Samenvatting Tiener Ansu Fati excelleert bij winnend Spanje

6 september De Spaanse aanvaller Ansu Fati heeft in Madrid van de wedstrijd tegen Oekraïne in de Nations League een gedenkwaardige gebeurtenis gemaakt. De jeugdige spits van FC Barcelona bracht in de 32ste minuut met een fraai schot in de verre hoek het derde doelpunt van de thuisploeg op zijn naam. Daarmee kroonde hij zich tot de jongste doelpuntenmaker ooit van Spanje.