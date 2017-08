Nice moet met Sneijder en Balotelli nederlaag goed maken

Koeman zeer tevreden met punt bij City

7:33 Ronald Koeman was blij met het punt bij Manchester City, hoewel zijn formatie Everton pas in de slotfase de gelijkmaker te verwerken kreeg. ,,Hier gelijkspelen is gewoon goed'', aldus de Nederlandse coach. ,,We hebben er hard voor gewerkt en ik ben zonder meer tevreden met dit resultaat.''