'Niet te geloven dat het gesprek nu over Zlatan gaat'

,,Het is niet te geloven", reageerde bondscoach Janne Andersson. ,,Zlatan heeft anderhalf jaar geleden besloten niet meer voor ons land te spelen en het gesprek gaat toch voornamelijk over hem. Hij is waarschijnlijk onze beste speler ooit, een fantastische atleet en een voorbeeld voor ons allen. Maar hij is gestopt, dat is het verhaal."



De 36-jarige spits, bij Manchester United revaliderend van een zware blessure aan de knie, stak na het succes tegen Italië op social media zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. ,,We are Sweden", liet hij weten. Voorafgaand aan de ontmoeting in San Siro zei hij echter als voetballer nog maar één doel te hebben: met Manchester United de Premier League winnen.