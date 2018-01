Nieuwe blamage voor Real Madrid

Real Madrid blijft vierde op de ranglijst en heeft nu al zestien punten minder dan de lijstaanvoerder uit Catalonië. Het elftal van trainer Zinédine Zidane heeft wel een duel minder gespeeld dan Barcelona. ,,We zijn teleurgesteld en boos en hebben het gevoel alsof we zinken'', zei Marcelo, de aanvoerder bij afwezigheid van Sergio Ramos. ,,Dit is een van de ergste situaties die ik hier ooit heb meegemaakt.'' Daniel Wass tekende voor de prachtige openingstreffer van Celta de Vigo. De Deen verraste doelman Keylor Navas in de 33ste minuut met een boogbal. Gareth Bale antwoordde nog voor rust met twee doelpunten voor Real, dat in de 72ste minuut ontsnapte toen Aspas een pingel miste. Even later kopte Maximiliano Gómez de thuisploeg alsnog naar een gelijkspel.

Voor trainer Zinédine Zidane komt de nieuwste misstap van zijn ploeg ongelegen. De Fransman is deze maand twee jaar trainer van Real en was tot voor kort erg succesvol. Hij won twee keer de Champions League, twee keer de Wereldbeker en twee keer de Europese supercup. Zidane maakte Real eenmaal kampioen en nam één keer de Spaanse beker in ontvangst. Hij krijgt echter steeds meer kritiek door de slechte resultaten van dit seizoen in de competitie.



,,We werken hard om uit deze situatie te komen. Maar hoe meer wedstrijden we verliezen of gelijkspelen, hoe hoger de druk wordt'', aldus Marcelo. ,,We zijn deze situatie niet gewend. We kunnen nu niets anders doen dan ons hoofd omhoog houden, vechten en zorgen dat we weer gaan winnen.''