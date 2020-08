Nieuwe burofax Messi, Argentijn ontbreekt maandag op training

Dat heeft weer gevolgen voor de training op maandag. Het Spaanse dagblad La Vanguardia weet dat Messi opnieuw een burofax, een aangetekende brief waarin hij op 25 augustus zijn vertrekwensen bekendmaakte, zal sturen. Hiermee maakt hij duidelijk de verplichte coronatest te laten schieten, waardoor Messi ook zal ontbreken ontbreken op de eerste training van Ronald Koeman. Advocaten die hem bijstaan, zeggen in diverse Spaanse media dat hij zich niet meer hoeft te melden nu iedereen weet dat een transfer aanstaande is.



Bartomeu wil Messi ook komend seizoen in Camp Nou houden, ondanks de clausule die hij in zijn contract heeft staan. De 33-jarige vedette mag sinds zijn nieuwe contract, getekend in 2017, de verbintenis eenzijdig verscheuren. Hij was daarin wel aan een deadline gebonden: 10 juni.



Door de coronacrisis en de verlenging van het seizoen is deze deadline verschoven. Maar de clubpresident van Barça wil daar niets van weten. De club die hem wil vastleggen, moet 700 miljoen euro neerleggen. Wil hij toch transfervrij de deur uitlopen, dan zal hij tot de zomer van 2021 moeten wachten.